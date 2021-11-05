Шмыгаль заявил, что вакцинировался от COVID-19 еще летом

Премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что летом прививался двумя дозами вакцины от коронавируса Comirnaty производства Pfizer-BioNTech в рамках вакцинации трудовых коллективов, сообщает Укринформ.

Об этом он сказал во время часа вопросов правительству в Верховной Раде.

"Конечно, я вакцинирован. Вакцинировался в июне в рамках вакцинации трудовых коллективов вместе с коллективом Кабинета Министров и Секретариата Кабинета Министров. Имею внутренний и внешний сертификат, две дозы Pfizer (Comirnaty)" , - сказал Шмигаль.

Глава правительства заверил, что члены его семьи тоже все вакцинированы. Разными вакцинами, потому что, объяснил Шмыгаль, все вакцины, которые есть в Украине, надежны и безопасны.

Он призвал вакцинироваться от коронавируса народных депутатов и всех граждан Украины.

Премьер-министр также напомнил о приказе Министерства здравоохранения, обязывающего вакцинироваться определенные категории работников в условиях эпидемии. По его словам, в настоящее время Минздрав прорабатывает другой перечень категорий работников, которые должны быть привиты.