Госдеп США предложил $10 млн за информацию о хакерах

Госдепартамент США предложил вознаграждение за информацию, позволяющую установить личности участников хакерской группировки DarkSide, сообщает ForkLog.

За сведения об организаторах и руководителях DarkSide американские власти готовы заплатить до $10 млн.

Кроме того, Госдеп предложил до $5 млн за данные, способствующие аресту лиц, причастных к атаке с использованием вымогательского ПО DarkSide на компанию Colonial Pipeline.

Напомним, в мае 2021 года хакеры атаковали Colonial Pipeline, которая обеспечивает топливом около 45% населения Восточного побережья США. Из-за взлома работа трубопровода была нарушена.

По данным СМИ, за возвращение украденных данных компания заплатила злоумышленникам 75 ВТС. Вскоре после этого группировка объявила о прекращении своей деятельности.

В июне Федеральное бюро расследований США вернуло большую часть выплаченного выкупа. Как именно ведомство получило доступ к биткоин-кошельку вымогателей, не сообщается.

В октябре специалисты обнаружили, что с кошельков хакеров, на которые поступили средства после атаки на Colonial Pipeline, начали выводить биткоины.