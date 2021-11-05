Третьякову отстранили от пяти заседаний Рады

Верховная Рада отстранила народного депутата от "Слуги народа" Галину Третьякову от пяти заседаний за высказывания относительно покойного нардепа Антона Полякова, пишет Евгения Степко, Вести.

Соответствующее решение было принято на заседании парламента в пятницу, 5 ноября.

"За" проголосовали 234 народных депутата.

Сама Третьякова считает, что ее нельзя отстранять на пять дней от посещения пленарных заседаний ВР. Депутат указывает на то, что в регламенте записано "произнести оскорбительные слова" , а она якобы ничего в адрес Антона Полякова не произносила – значит, и наказывать ее не за что.