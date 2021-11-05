Рейтинг партий: поддержка "СН" и "Батькивщины" почти сравнялась

"Батькивщина" Юлии Тимошенко почти догнала президентскую "Слугу народа" - их показатели сегодня находятся в пределах статистической погрешности.﻿ Об этом, со ссылкой на данные опроса "Института будущего", пишет Наталия Гурковская, РБК-Украина.

По результатам последнего исследования, проведенного в конце октября-начале ноября, популярность "Слуги народа" Владимира Зеленского среди тех, кто определился с выбором и пойдет на выборы, опустилась уже до 18%, тогда как поддержка "Батькивщины" Юлии Тимошенко выросла до 16%.

Также партия экс-премьера оказалась единственной силой, имеющей равномерную поддержку по всей Украине.

Третье место занимает "Оппозиционная платформа "За жизнь" (16%), "Европейская солидарность" опустилась на четвертую позицию (15%).

Из всех других партий пятипроцентный барьер в абсолютных показателях преодолевают только «Сила и Честь» (Смешко) 7% и "Наши" (Мураев) 6%.

Исследование проводилось с 23 октября по 2 ноября по всей территории Украины, кроме оккупированных территорий. Было опрошено 2,4 тыс. респондентов методом face to face. Ошибка выборки не превышает 2%.