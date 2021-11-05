Дефицит Пенсионного фонда растет

Доходы Пенсионного фонда Украины за январь-октябрь 2021 года составили 431,2 млрд гривен, расходы - 416,5 млрд гривен, пишет Александр Белоус, РБК-Украина.

Таким образом, дефицит средств фонда достиг 14,7 млрд гривен, свидетельствуют данные ПФУ.

Как отметили в фонде, в общих доходах ПФУ собственные средства составили 270,4 млрд гривен, в т.ч. полученные из государственного бюджета за некоторые категории застрахованных лиц и покрытие недополученной суммы средств от применения льготного размера единого взноса, 23,1 млрд гривен.

Кроме того, из государственного бюджета Украины на финансирование пенсионных и других запланированных выплат поступило 146,1 млрд гривен.