Ученые назвали группу крови, наиболее склонную к агрессивному типу рака

Ученые выяснили, люди с какой группой крови наиболее склонны к агрессивному типу онкологии - раку пищевода и желудка, пишет Светлана Мащенко, РБК-Украина.

Об этом говорится в статье, опубликованной в научном журнале, который специализируется на исследовании онкозаболеваний BMC Сanser.

В своем исследовании ученые изучили данные генотипирования тысяч жителей Китая. И результат показал, что одна группа имеет больше рисков заболеть этим видом онкологии.

Речь идет о типе крови AB (IV группа). Вероятность развития рака пищевода у носителей такого типа на 34 % выше, чем у людей с группой крови 0 (I группа).

Также у людей с четвертой группой на 44% выше риск заболеть раком желудка, а у носителей типа крови A (II) такой риск выше на 37 %.

Сейчас проводятся дополнительные исследования, направленные на то, чтобы узнать, почему именно эти группы - IV и II в группе риска.

Почему эти виды рака считаются такими опасными

Согласно собранным данным, лишь около 20 % людей с раком пищевода живут еще 5 лет после установления диагноза. Для рака желудка это число составляет около 32%.

Эти два вида рака смертельно опасны, потому что не вызывают симптомов на ранних стадиях. К тому времени, когда они обнаруживаются, рак часто дает метастазы, распространяясь и на другие части тела.

Кто у группе риска рака пищевода и желудка

Среди факторов риска рака пищевода медики выделяют курение, злоупотребление алкоголем, а также кислотный рефлюкс.

Главными факторами риска рака желудка называют также курение, инфицирование бактериями H.pylori и некоторые наследственные заболевания.



