Поддержка Зеленского упала на 7% – опрос

За президента Владимира Зеленского на выборах главы государства готовы проголосовать 18% украинцев, или 25% среди определившихся и идущих на выборы. В то же время, по сравнению с сентябрем, его поддержка уменьшилась на 7%.﻿ Об этом, ссылаясь на результаты всеукраинского социологического исследования "Социально-политические настроения украинцев. Октябрь", сообщает Деловая столица.

Исследование проводила компания "Нью Имидж Маркетинг Групп" по заказу Украинского института будущего.

Если бы в ближайшее воскресенье проводились президентские выборы, за действующего главу государства Владимира Зеленского готовы были бы проголосовать 18% среди всего населения, или 25% среди тех, кто определился и пойдет на выборы. По сравнению с сентябрем, поддержка Зеленского уменьшилась на 7%.

"Новые результаты нарушают тенденцию последних месяцев по стабилизации рейтинга действующего президента на уровне 30-32% среди тех, кто пойдет голосовать и определился, за кого. В октябре, впервые за год, показатель Владимира Зеленского вернулся к февральской отметке, и является самым низким" , — говорят социологи.

По данным опроса, молодежь до 24 лет уже традиционно больше поддерживает Зеленского — 29%. С увеличением возраста респондентов их готовность голосовать за него уменьшается, и среди людей постарше составляет всего 12%.

В центральной Украине президент удерживает первое место с 19% против 9% Юлии Тимошенко, 8% Петра Порошенко и 8% Владимира Гройсмана. На Юге еще незначительно опережает Юрия Бойко с 17% против 16%.

В то же время, Зеленский лишается электорального лидерства на Западе — с 17% против 18% у Петра Порошенко, а на Востоке имеет одинаковую поддержку по 17% с Юрием Бойко.

Донбасс традиционно остается проблемным регионом для президента – там он проигрывает Юрию Бойко – 6% до 23%, а также Евгению Мураеву, у которого 14% поддержки.

Исследование проводилось с 23 октября по 2 ноября методом опроса face-to-face по структурированной интерактивной анкете. В нем приняло участие 2400 респондентов.

В целом, выборка представляет взрослое население Украины. Статистическая погрешность с вероятностью 0,95 не превышает 2,05%.