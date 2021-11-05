Поддельные масло и творог: назван производитель фальсификата

В Кировоградской области на пищеблоках учебных заведений обнаружили фальсификаты молочной продукции, сообщает Обозреватель.

Речь идет о сладкосливочном масле "Селянське" 73% жира производства ООО "Оди" (Хмельницкая область) и сыре кисломолочном, 9% жира производства ООО "Валковский молочный завод" (Харьковская область).

"В ходе лабораторной экспертизы установлено несоответствие требованиям нормативной документации по триглицеридному составу молочного жира. Это свидетельствует о наличии у продукции растительных жиров вместо жиров животного происхождения" , – говорится в сообщении Госпотребслужбы в Кировоградской области. Фальсификат масла и творога. Источник: Госпотребслужба в Кировоградской области

По требованию Госпотребслужбы из учебных заведений должны изъять фальсифицированные молочные продукты. Сейчас проводятся проверки поставщиков продукции в Кировоградской области и производителей в Хмельницком и Харьковском регионах.

Масло – один из тех продуктов, который чаще всего подделывают в нашей стране. Если продают продукт (пачка 200 граммов), цена которого может быть меньше 20 грн, 99% такой продукции – фальсификат. С учетом оптовой цены, такое масло не может стоить меньше 33 грн.

Такие расчеты изданию озвучил эксперт молочной отрасли Максим Зализняк. Так, оптовая цена на килограмм масла зависит от процента жирности и составляет от 150 до 165 грн. К тому же нужно добавить расходы на упаковку, фасовку, торговую наценку. В результате пачка масла стоит от 33 до 45 грн.

Если же масло стоит меньше 30, а тем более 20 гривен, это фальсификат.