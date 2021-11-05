Ляшко назвал причину резкого роста заболеваемости ковидом
Министр здравоохранения Украины Виктор Ляшко назвал ключевую особенность нынешней волны коронавируса в Украине. По его словам, 93% госпитализированных не вакцинированы от Covid-19. Об этом, ссылаясь на сегодняшний брифинг главы Минздрава, пишет Кристина Романова, Страна UA.
По его словам, только вакцинация может защитить и спасти жизни украинцев.
"Ключевой особенностью этой волны является то, что 93% госпитализированных не вакцинированы от Covid-19. Почти во всех тяжелых случаях, требующих реанимационных мероприятий, пациенты также не вакцинированы", – заявил Ляшко.
Глава Минздрава также сообщил, что благодаря вакцинации, каждый час медикам удается спасти 10 жизней, каждые 6 минут – 1 человеческую жизнь.
"Вакцины помогут преодолеть пандемию, но главная вакцина против пандемии – ответственность. Сегодня, как никогда, стране нужно ваше ответственное отношение к карантинным ограничениям и понимание необходимости сделать прививку", – подытожил он.