Отказ от вакцинации: оплачиваются ли больничные в случае отстранения от работы

Уже с 8 ноября в Украине вступает в силу приказ Минздрава об отстранении от работы невакцинированных работников тех профессий, для которых прививки против коронавируса обязательны, сообщает Зеркало недели.

В случае отстранения работника от работы из-за отказа от вакцинации больничные за этот период не подлежат оплате. Такое разъяснение опубликовал Фонд социального страхования.

"Помощь по больничным листкам не предоставляются работникам, которые были отстранены от работы из-за отказа или уклонения от обязательной профилактической прививки против острой респираторной болезни COVID-19. Выплата не производится за те дни временной нетрудоспособности, которые совпадают с днями отстранения от выполнения обязанностей", - объясняют в Соцстрахе.

Как говорится в разъяснении, в указанных случаях пребывание на больничном не оплачивается, поскольку в соответствии с законодательством об общеобязательном государственном социальном страховании больничные призваны компенсировать заработок застрахованного лица, утраченный им за время лечения. Однако, в случае отстранения от работы с прекращением выплаты заработной платы работника, не соблюдающего требования по обязательной вакцинации против COVID-19, факт потери заработка из-за болезни или травмы в такой период отсутствует, считают в Соцстрахе.

"Обратите внимание, отстранение от работы работников, для которых определена обязательность прививок против СOVID-19, однако отказавшихся от вакцинации, призвано обезопасить их коллег, посетителей, учащихся, воспитанников, студентов и прочих от риска инфицирования и дальнейшего распространения коронавируса SARS- CoV-2. Отказ от прививок при отсутствии абсолютных противопоказаний подвергает опасности окружающих", - говорится в разъяснении.

Напомним, перечень профессий, производств и организаций, работники которых подлежат обязательным профилактическим прививкам, определен приказом Минздрава от 4 октября 2021 года № 2153.

Так, на период действия карантина обязательному профилактическому вакцинированию от COVID-19 подлежат работники:

центральных органов исполнительной власти и их территориальных органов;

местных государственных администраций и их структурных подразделений;

учреждений высшего, последипломного, профессионального высшего, профессионального (профессионально-технического), общего среднего, в том числе специального, дошкольного, внешкольного образования, учреждений специализированного образования и научных учреждений, независимо от типа и формы собственности.

Согласно постановлению Кабинета Министров Украины от 20 октября 2021 года № 1096, с 8 ноября руководители государственных органов (государственной службы), предприятий, учреждений и организаций должны обеспечить отстранение от службы работников, в отношении которых определена обязательность профилактических прививок против СOVID-19, и отказавшихся или уклоняющихся от их проведения. Исключением являются лица, имеющие абсолютные противопоказания к проведению такой прививки и которые предоставили соответствующее медицинское заключение.

Следует подчеркнуть тот факт, что увольнять работника из-за отсутствия прививки незаконно, для этого отсутствуют правовые основания.