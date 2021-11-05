Тюнеры превратили Nissan Leaf в стильный кроссовер

Недавно компания Nissan объявила о том, что намерены изменить форм-фактор популярному электромобилю Leaf. Дебют новинки запланирован на 2025 год. Но тюнеры опередили производителя и показали модель в долгожданном кузове кроссовер, сообщает Автоцентр.

Неординарный проект на базе пятидверного хэтчбека реализовало японское тюнинг-ателье ESB. Электрокару увеличили дорожный просвет до 190 мм (+30 мм). Это было достигнуто за счет установки новых пружин.

Также тюнеры установили черный пластиковый обвес по периметру кузова, дополнили передний бампер защитной пластиной и удлинили боковые пороги.

На крыше установили багажник со светодиодной полосой и затемнили задний держатель номерного знака. Ездит электрический кроссовер на 17-дюймовых колесах, обутых в шины повышенной проходимости General Grabber.

Дорабатывать силовую установку не стали. Хотя из-за внесенных модернизаций эффективность модели снизилась, да и запас хода стал меньше. Новые характеристики тюнеры не раскрыли.

Ателье предлагает всем желающим доработать свой Nissan Leaf первого поколения. Пакет без учета шин и багажника обойдется в 1500 долларов, но можно приобрести все элементы по отдельности. Например, пороги обойдутся в 229 долларов, а модернизированный передний бампер в $281. За колесные диски придется выложить 167 долларов за единицу.