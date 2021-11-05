В Европе спрогнозировали полмиллиона смертей от COVID-19 к февралю

В европейском бюро ВОЗ сообщили, что Европа сейчас является эпицентром глобальной пандемии COVID-19, и находится на пути к еще полумиллиону смертей этой зимой﻿. Об этом, ссылаясь на заявление на сайте бюро, сообщает Деловая столица.

Глава европейского региона Всемирной организации здравоохранения Ханс Клюге сообщил, что темпы распространения коронавирусной инфекции в регионе вызывают "серьезную обеспокоенность" .

"На прошлой неделе на Европу и Центральную Азию приходилось 59% всех случаев во всем мире и 48% зарегистрированных смертей. Согласно правдивому прогнозу, если мы останемся на этой траектории, мы можем увидеть еще полмиллиона смертей от COVID-19 в этих регионах до первого февраля следующего года" , – сказал Клюге.

Он также добавил, что Европа "опять в эпицентре" .

Клюге назвал причины ухудшения эпидемиологической ситуации. В частности, среди этих факторов – недостаточный охват регионов вакцинацией и ослабление общественного здоровья и социальных мероприятий.