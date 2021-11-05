ВОЗ прогнозирует полмиллиона смертей от COVID-19 до февраля
В европейском бюро ВОЗ сообщили, что Европа сейчас является эпицентром глобальной пандемии COVID-19, и находится на пути к еще полумиллиону смертей этой зимой. Об этом, ссылаясь на заявление на сайте бюро, сообщает Деловая столица.
Глава европейского региона Всемирной организации здравоохранения Ханс Клюге сообщил, что темпы распространения коронавирусной инфекции в регионе вызывают
"серьезную обеспокоенность".
"На прошлой неделе на Европу и Центральную Азию приходилось 59% всех случаев во всем мире и 48% зарегистрированных смертей. Согласно правдивому прогнозу, если мы останемся на этой траектории, мы можем увидеть еще полмиллиона смертей от COVID-19 в этих регионах до первого февраля следующего года", – сказал Клюге.
Он также добавил, что Европа
"опять в эпицентре".
Клюге назвал причины ухудшения эпидемиологической ситуации. В частности, среди этих факторов – недостаточный охват регионов вакцинацией и ослабление общественного здоровья и социальных мероприятий.
"Важно, чтобы власти прилагали все усилия для ускорения темпов вакцинации. Кроме того, я продолжаю призывать страны проявить глобальную солидарность и обменяться дозами", – добавил он.