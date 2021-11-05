Новый Opel Mokka GS Line появился в Украине

Новый стильный кроссовер Opel Mokka появился в Украине лишь нынешним летом, но уже успел полюбиться покупателям. Теперь в семействе появилась топовая спортивная версия Mokka GS Line, сообщает Обозреватель.

По сравнению с представленной ранее комплектацией Elegance, новинка предлагает более выразительный дизайн, широкий список опций, а также мощный силовой агрегат.

GS Line получила свои уникальные черты во внешности. Источник: Opel

Вдобавок к характерному дизайну в новом стиле Opel Vizor, версия GS Line получила свои уникальные черты во внешности: пакет Black Pack GS Line с черной глянцевой отделкой деталей кузова, красными акцентами и 17- либо 18-дюймовыми дисками. Кроме того, кроме стандартной черной крыши в качестве опции доступен черный капота.

Для новинки предлагаются эксклюзивніе 17- и 18-дюймовые диски. Источник: Opel

Цифровой кокпит включает шкалу приборов с 12-дюймовым дисплеем и 10-дюймовым сенсорным экраном информационно-развлекательной системы Nаvi Pro. Также новинка отличается собственной отделкой интерьера. Комбинированная обивка из черной ткани и эко-кожи гармонично контрастирует с красными вставками на сиденьях. Ярко-красные элементы декора используются для отделки передней панели.

Новинка отличается собственной отделкой интерьера с красными акцентами. Источник: Opel

Mokka GS Line предлагается в самой мощной и динамичной версии с бензиновым 130-сильным мотором и 8-ступенчатой АКП. С таким арсеналом автомобиль способен развивать скорость до 200 км/ч, а разгон до первой "сотни" занимает чуть более 9 секунд.

В соответствии со статусом GS Line получила максимально широкий список инновационных систем, которые находятся на службе комфорта и безопасности. В их числе – адаптивные фары Matrix LED с ассистентом дальнего света и функцией подсветки поворотов, система экстренного торможения в городе, адаптивный круиз-контроль с функцией Stop & Go, система распознавания усталости водителя.

В соответствии со статусом GS Line получила максимально широкий список инновационных систем. Источник: Opel

Стоимость Mokka GS Line в Украине стартует с отметки 727 200 грн. Узнать больше о кроссовере и записаться на тест-драйв новинки можно на официальном сайте компании.