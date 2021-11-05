ГНС выписала более 1 млрд грн штрафов за алкогольные и табачные нарушения

С начала года Государственная налоговая служба Украины (ГНС) обнаружила 11,7 тыс. случаев нарушения законодательства в сфере производства и хранения алкогольных напитков и табачных изделий, сообщает UBR.

Было выписано штрафов на общую сумму более 1,1 млрд грн.﻿ Чаще всего нарушения касались хранения товарных запасов без уплаты налогов – было выявлено 4682 случая, предприятия получили 146,9 млн грн штрафов.

За нарушения, касающиеся цен на алкоголь и табачные изделия, выписали 49 млн грн штрафов (более 2800 случаев).

Также налоговики зафиксировали свыше 1100 случаев ведения деятельности без лицензии, общая сумма санкций превысила 70 млн грн. В то же время за производство и продажу фальсификата нарушители получили 88,6 млн грн штрафа в 845 случаях.

За нарушения условий продаж алкоголя и табака, в частности, реализацию несовершеннолетним лицам, было выписано 14,4 млн грн и выявлено 1672 случая.