В Украине появится новая монета номиналом 10 гривен

В Украине с 11 ноября в обращение введут новую памятную монету специального выпуска "Десантно-штурмовые войска Вооруженных Сил Украины", заявили в Министерстве обороны Украины, сообщает Сегодня.

Монета номиналом 10 грн, вес которой 12,4 грамм, изготовлена из сплава на основе цинка с покровом никелем. Таких монет в Украине будет 1 млн.

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На аверсе монеты размещены:

  • надпись "Украина";
  • малый государственный Герб Украины;
  • нарукавный знак десантно-штурмовых войск ВСУ;
  • эмблема десантно-штурмовых войск ВСУ;
  • символ гривны;
  • год чеканки монеты – 2021;
  • надпись "Десантно-штурмовые военные ВСУ";
  • логотип Банкнотно-монетного двора НБУ.
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​На реверсе на зеркальном фоне изображен символический образ воина-десантника в рыцарских доспехах, за спиной которого полураскрытые крылья – символ покровителя войска – Архангела Михаила.

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