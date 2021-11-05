В Украине появится новая монета номиналом 10 гривен
В Украине с 11 ноября в обращение введут новую памятную монету специального выпуска "Десантно-штурмовые войска Вооруженных Сил Украины", заявили в Министерстве обороны Украины, сообщает Сегодня.
Монета номиналом 10 грн, вес которой 12,4 грамм, изготовлена из сплава на основе цинка с покровом никелем. Таких монет в Украине будет 1 млн.
На аверсе монеты размещены:
- надпись "Украина";
- малый государственный Герб Украины;
- нарукавный знак десантно-штурмовых войск ВСУ;
- эмблема десантно-штурмовых войск ВСУ;
- символ гривны;
- год чеканки монеты – 2021;
- надпись "Десантно-штурмовые военные ВСУ";
- логотип Банкнотно-монетного двора НБУ.
На реверсе на зеркальном фоне изображен символический образ воина-десантника в рыцарских доспехах, за спиной которого полураскрытые крылья – символ покровителя войска – Архангела Михаила.