В Украине появится новая монета номиналом 10 гривен

В Украине с 11 ноября в обращение введут новую памятную монету специального выпуска "Десантно-штурмовые войска Вооруженных Сил Украины", заявили в Министерстве обороны Украины, сообщает Сегодня.

Монета номиналом 10 грн, вес которой 12,4 грамм, изготовлена из сплава на основе цинка с покровом никелем. Таких монет в Украине будет 1 млн.

На аверсе монеты размещены:

надпись "Украина";

малый государственный Герб Украины;

нарукавный знак десантно-штурмовых войск ВСУ;

эмблема десантно-штурмовых войск ВСУ;

символ гривны;

год чеканки монеты – 2021;

надпись "Десантно-штурмовые военные ВСУ";

логотип Банкнотно-монетного двора НБУ.

​На реверсе на зеркальном фоне изображен символический образ воина-десантника в рыцарских доспехах, за спиной которого полураскрытые крылья – символ покровителя войска – Архангела Михаила.