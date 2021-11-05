Смерть нардепа Полякова: Скороход призвала Раду создать ВСК

Народный депутат из группы «За майбутнє» Анна Скороход призвала коллег по парламенту проголосовать за создание временной следственной комиссии по выяснению причин смерти народного депутата Антона Полякова, сообщает Радио Свобода.

Она заявила об этом с трибуны парламента 5 ноября. Рядом со Скороход во время ее выступления стояли депутаты из разных фракций и групп парламента.

Она также заявила, что Полякова убили.

«Версия о каких-то наркотиках – безосновательна и не имеет никакого права на жизнь. Я его знала очень хорошо, и поэтому в это никогда не поверю» , – подчеркнула Скороход.

Она призвала народных депутатов на следующей пленарной неделе проголосовать за создание ВСК. По словам депутата, только фракция «Слуга народа» не подала свои кандидатуры в эту ВСК.

Напомним, о смерти Антона Полякова утром 8 октября сообщили в полиции. По этому факту возбуждено уголовное производство по статье «преднамеренное убийство» с примечанием «естественная смерть». Полякову было 33 года.

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