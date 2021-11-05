Популярные схемы мошенничества в Instagram

Сегодня большинство из нас использует социальные сети для общения, просмотра новостей и даже покупки разных вещей. Тем самым они также привлекают мошенников, которые разными способами пытаются обмануть доверчивых пользователей и похитить их личные данные или деньги, сообщает УНИАН.

Чтобы распознать коварные действия злоумышленников, специалисты ESET подготовили список распространенных мошеннических схем, на которые вы можете натолкнуться в соцсетях, в частности в Instagram.

Фишинговые аферы

Несмотря на то, что фишинг является одним из самых старых методов мошенничества, он не теряет популярность среди киберпреступников. Основной целью фишинга является обман пользователей для получения доступа к учетным данным и их дальнейшего использования в злонамеренных целях.

Часто киберпреступники призывают пользователя к срочным действиям, например, сообщая в мошеннических письмах о неавторизованном входе в ее профиль. Как правило, в таком письме есть вредоносная ссылка для сброса пароля, которая перенаправляет на поддельную страницу входа в Instagram. Таким образом, злоумышленники похищают учетные данные и получают доступ к профилю.

Официальная и фейковая страница входа в Instagram

Также мошенники могут намекнуть на проблемы якобы из-за нарушения авторских прав и предложить заполнить форму для исправления ситуации. Однако ссылка приведет вас к фальшивой странице входа. Иногда злоумышленники пытаются выдать себя за службу поддержки Instagram и связаться с жертвами через личные сообщения.

В любой ситуации, чтобы не стать жертвой мошенничества, обращайте внимание на многочисленные грамматические ошибки или использование общих обращений вместо персонализированных. Кроме этого, не открывайте письма от неизвестных и подозрительных отправителей, которые часто используют злоумышленники.

Создание копий аккаунтов

В поисках аккаунта знаменитости или спортивной команды, за которыми вы хотели бы следить, есть вероятность наткнуться на профили двойников. На самом же деле такие аккаунты не ограничиваются популярными актерами, певцами и спортсменами. Киберпреступники могут легко создать копии профилей обычных пользователей Instagram и выдавать себя за них, чтобы связаться с их друзьями и подписчиками.

После этого злоумышленники будут утверждать о взломе настоящего аккаунта, создании нового профиля в связи с этим, а также похищении хакерами всех средств с банковского счета. С помощью утонченных методов социальной инженерии мошенники могут легко ввести в заблуждение пользователей и заставить их прислать необходимые средства. При этом жертвы считают, что они помогают своим близким или знакомым.

В подобных ситуациях свяжитесь со своим знакомым, от имени которого поступают просьбы, другим способом, например, позвоните. Для собственной безопасности стоит ограничить доступ к информации для всех пользователей, сделав аккаунт приватным, и быть осторожными с профилями, которым вы позволяете следить за вами.

Мошенничество со знаком проверенного аккаунта

Синяя галочка рядом с названием профиля знаменитости, известной личности или бренда свидетельствует об официальности аккаунта. Кроме этого, этот знак позволяет осуществлять монетизацию контента благодаря сделкам с разными брендами. Желание получить синюю галочку – именно то, на чем наживаются мошенники. Для этого злоумышленник отправляет сообщение с предложением пройти проверку и получить синюю галочку за определенную плату. В случае оплаты вы получите только статус жертвы мошенничества.

Чтобы избежать таких афер, вы должны помнить, что проверка осуществляется только через Instagram с соблюдением Условий использования и Принципов сообщества, а также пройдя официальный процесс подачи заявки.

Романтические аферы

Хотя большинство связывают мошенничество на романтическую тематику с приложениями для знакомств, они также распространены и в соцсетях. Этот вид мошенничества требует долгой работы злоумышленников с жертвой для завоевания доверия.

Как правило, длительные ухаживания начинаются с лайка или комментария к публикации жертвы, после чего злоумышленник отравляет личные сообщения. Когда мошенник завоюет доверие пользователя, он начнет просить денег якобы для неотложной медицинской помощи или оплаты за рейс, чтобы увидеть свою вторую половинку. На самом деле, все эти слова свидетельствуют только о мошенничестве онлайн.

Стоит отметить, что в 2020 году убытки от такого мошенничества только по официальным данным достигли 304 миллионов долларов. Существует несколько способов выявить мошенника, пытающегося завести романтические отношения с вами. Для начала выполните быстрый поиск его фотографий в изображениях Google, чтобы узнать, действительно ли он тот, за кого себя выдает. Кроме этого, будьте осторожны с пользователями, которые постоянно избегают или переносят личные встречи и видеовызовы. Это типичные признаки мошенников, которые делают так, чтобы не разоблачить себя.

Сомнительные магазины

Помимо общения и просмотра различных профилей знаменитостей и инфлюэнсеров, Instagram позволяет брендам рекламировать свои товары и даже функционировать как торговая площадка. Со временем появляется все больше рекламы товаров вероятно новых и модных брендов или тех, которые закрываются и проводят распродажу.

Некоторые из них могут оказаться частью мошеннической схемы. Хотя неизвестные бренды или производители не всегда являются прикрытием мошенников, с такими профилями следует быть повнимательнее. Также стоит остерегаться рекламных объявлений, которые призывают купить высококачественные вещи по минимальным ценам. Заказывая в таких магазинах, вы рискуете не получить желаемого товара вообще или получить продукт наихудшего качества.

Чтобы не стать жертвой мошеннических онлайн-магазинов, стоит осуществить поиск отзывов об этом поставщике и его товарах в Google. На сайте производителя найти какие-либо отзывы жертв маловероятно, поскольку владельцы могут удалять такие комментарии. Поэтому жертвы мошенничества часто делятся своим опытом на специальных сайтах с отзывами и онлайн-форумах.

Кроме этого, вы можете встретить и фальшивые отзывы, которые можно распознать по наличию многих орфографических ошибок и слишком хороших комментариев о компании и ее товарах. Поэтому не будьте слишком доверчивы и всегда проверяйте аккаунты, которые кажутся подозрительными.

Справка:

ESET — эксперт в сфере защиты от киберпреступности и компьютерных угроз, международный разработчик антивирусного программного обеспечения, ведущий поставщик в области создания технологий обнаружения угроз. Основана в 1992 году, компания ESET сегодня имеет расширенную партнерскую сеть и представительства в более чем 180 странах мира. Главный офис компании находится в Братиславе, Словакия.

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