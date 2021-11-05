Заключенная за репортажи о COVID-19 журналистка умирает от голодовки

Китайская журналистка Чжан Чжань, заключенная на четыре года за репортажи о распространении коронавируса в городе Ухань, находится в критическом состоянии в результате голодовки. Об этом, со ссылкой на The Guardian, сообщает Укринформ.

По словам родственников, 38-летняя журналистка серьезно потеряла вес и может прожить недолго.

«Рост Чжан – 177 см, сейчас она весит менее 40 кг. Она может не пережить эту зиму и холода. Надеюсь, мир запомнит ее такой, какой она была» , - написал в Твиттере брат журналистки.

СМИ отмечает, что Чжань в тюрьме объявила голодовку, и ее кормили насильно через зонд. Защита журналистки не располагает информацией о ее нынешнем состоянии.

Чжан Чжань, юрист по образованию, поехала в Ухань в феврале 2020 г., чтобы сделать репортаж о ситуации в эпицентре пандемии. В своих видео она критиковала действия власти и сокрытие масштабов эпидемии. В мае 2020-го ее арестовали, а в декабре того же года приговорили к 4 годам заключения «за клевету и провокационные действия».

Правозащитные организации, включая Amnesty International и «Репортеров без границ», призывают китайские власти немедленно освободить Чжань. В последнем таком заявлении, обнародованном накануне, отмечается, что Чжань может умереть в тюрьме из-за отсутствия медицинской помощи.