В Раде назвали сроки принятия госбюджета-2022

Верховная Рада примет бюджет Украины на следующий год до декабря. Так считает первый замглавы парламента Александр Корниенко, пишет Александр Иваницкий, Корреспондент.

В первом чтении проект государственного бюджета на 2022 год был принят только три дня назад.

"Я думаю, что на следующей пленарной неделе, которая начнется с 15 ноября, у нас уже, возможно, будут предложения по государственному бюджету. Да, одна неделя - это маловато для их обработки... Мы будем подгонять Министерство финансов. Конечно, нам не хотелось бы заходить в бюджет в декабре, потому что в декабре остается только две "пленарки" и это такая история, которая может выйти с внеочередными и с какими-то продолжениями заседаний, это нужно учитывать", – сказал он.

Корниенко надеется, что Раде не придется заседать в режиме "бюджетной ночи" для принятия бюджета.