Что делать, если попал в ДТП: ответ полиции

В Украине ежегодно происходят десятки тысяч дорожных аварий. Некоторые водители, например, из-за неопытности или в результате стресса уже после совершают ошибки, которые могут им дорого обойтись, сообщает Today.ua.

Патрульная полиция Киева напомнила, что нужно делать, если попал в ДТП…

Прежде всего нужно убедиться, есть ли травмированные в результате дорожной аварии. Если есть, то нужно немедленно вызвать экстренную медицинскую помощь и самостоятельно оказать потерпевшим первую медицинскую помощь.

Если пострадавших нет, то тогда включите аварийную световую сигнализацию и не забудьте выставить знак аварийной остановки.

Ни в коем случае нельзя убирать автомобиль с места ДТП, чтобы полицейские могли выяснить все обстоятельства ДТП. После этого нужно позвонить в полицию по телефону 102, назвать точное место ДТП, есть ли потерпевшие, марки и модели поврежденных автомобилей.

Пока ждете приезда полиции, установите свидетелей и очевидцев. Возможно, кто-то зафиксировал ДТП на регистратор.

Помните, если нет пострадавших, то на место ДТП выезжают патрульные полицейские. Если есть пострадавшие – следственно-оперативная группа.

Для оформления ДТП можно воспользоваться европротоколом, но только если нет погибших и травмированных, если водители не были пьяными, есть договоренность по обстоятельствам ДТП, а сумма ущерба не превышает 50 000 гривен.