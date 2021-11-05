Россия шантажирует Европу и использует газ как оружие – Кулеба

Россия продолжает шантажировать и использовать газ как оружие в международных отношениях, чтобы подорвать единство в Европе, а также ограничивает экспорт, чтобы еще больше поднять цены на газ, создать энергетический кризис и оправдать запуск "Северного потока 2", заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, сообщает Интерфакс-Украина.

"Хочу обратить особое внимание на энергетическую безопасность, которая сейчас стоит на кону в Центральной Европе. Россия продолжает шантажировать и использовать газ как оружие в международных отношениях. Цель - подорвать единство в Европе" , - сказал Кулеба на форуме "Re:Open Zakarpattia" в пятницу.

Он подчеркнул, что это очевидно, что Украина способна внести эффективный вклад в создание более конкурентного газового рынка в Центральной Европе, тем самым укрепив свою энергетическую безопасность.

"Напомню простой факт. У газотранспортной системы Украины примерно вдвое больше свободных транзитных мощностей, чем у "Северного потока 2". Реальной рыночной потребности в дополнительных маршрутах транспортировки газа в Европе никогда не было. Единственная причина, по которой Москва всегда их преследовала, чисто политическая. Кроме того, нынешний дефицит газа на европейском рынке указывает на то, что дополнительные маршруты не гарантируют дополнительных поставок. Давайте называть вещи своими именами. Россия ограничивает экспорт, чтобы еще больше поднять цены на газ, создать энергетический кризис и оправдать запуск "Северного потока 2" , - подчеркнул министр.

Кулеба добавил, что применение Третьего энергопакета ко всем маршрутам поставок газа и поддержание существующих маршрутов - лучшее решение для европейских потребителей газа, основанное на принципах прозрачности и свободного рынка.

"Солидарность - ключевая движущая сила, которая должна объединять нас и делать нас сильнее, в том числе с точки зрения энергетической безопасности. Украина зарекомендовала себя как надежный партнер и хороший друг. Когда Молдова недавно столкнулась с газовым кризисом, Украина протянула руку помощи. Когда на прошлой неделе Венгрия столкнулась с перебоями в поставках газа через Болгарию и Сербию, украинский оператор ГТС предложил помощь и поддержку нашим венгерским партнерам" , - отметил он.

Глава МИД обратил внимание на то, что даже в разгар боевых действий на востоке Украины, в самые горячие фазы российской агрессии, украинская транспортная система обеспечивала беспрепятственные поставки газа европейским партнерам и друзьям.