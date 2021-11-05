Разумков создает в Раде новое объединение

Экс-спикер парламента Дмитрий Разумков создает в парламенте межфракционное объединение "Разумная политика".﻿ ﻿Об этом рассказали собеседники в ВР и пресс-секретарь Разумкова Ольга Туний, сообщает Украинская правда.

По данным источников, туда войдут около 25 народных депутатов из числа "Слуги народа", "Батькивщины" и внефракционных.

Среди них, в частности, "слуги народа" Нелли Яковлева, Василий Мокан, Артем Дмитрук, Олег Воронько, Людмила Буймистер и нардеп от "Батькивщины" Андрей Николаенко.

Туний подтвердила, что Разумков создает межфракционное объединение.