Разумков создает в Раде новое объединение
Экс-спикер парламента Дмитрий Разумков создает в парламенте межфракционное объединение "Разумная политика". Об этом рассказали собеседники в ВР и пресс-секретарь Разумкова Ольга Туний, сообщает Украинская правда.
По данным источников, туда войдут около 25 народных депутатов из числа "Слуги народа", "Батькивщины" и внефракционных.
Среди них, в частности, "слуги народа" Нелли Яковлева, Василий Мокан, Артем Дмитрук, Олег Воронько, Людмила Буймистер и нардеп от "Батькивщины" Андрей Николаенко.
Туний подтвердила, что Разумков создает межфракционное объединение.
"Да, это правда. Наконец-то в Раде появится "Разумная политика". Насколько мне известно, документы, скорее всего, уже направлены на имя Руслана Стефанчука", - рассказала Туний.