Сколько Украина должна вернуть долгов до конца года

Министерство финансов Украины обнародовало график помесячных платежей по государственному долгу по действующим договорам по состоянию на 1 ноября 2021 года, пишет Александр Белоус, РБК-Украина.

До конца года необходимо выплатить 85,47 млрд гривен, в т.ч. по внутреннему долгу - 75,40 млрд гривен, по внешнему - 10,07 млрд гривен.

По данным Минфина, самые большие выплаты предстоят в ноябре - 48,41 млрд гривен, в т.ч. по внутреннему долгу - 41,14 млрд гривен, по внешнему - 7,27 млрд гривен.

В декабре власти Украины должны вернуть кредиторам - 37,06 млрд гривен, в т.ч. по внутреннему долгу - 34,27 млрд гривен, по внешнему - 2,79 млрд гривен.

Всего за 2021 год выплаты по госдолгу составят 593,89 млрд гривен.

Напомним, по данным НБУ, в четвертом квартале 2021 года правительство, центральный банк, предприятия и банки должны выплатить 5,529 млрд долларов долга.

Согласно плану, правительство, центральный банк, предприятия и банки за 2022 год должны выплатить 15,453 млрд долларов, в т.ч. в первом квартале - 4,393 млрд долларов, в четвертом квартале - 4,789 млрд долларов.