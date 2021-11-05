Волынскую область отправили в "красную" зону

Волынскую область отправили в "красную" зону
Фото: Pixabay

Государственная комиссия по техногенно-экологической безопасности и чрезвычайным ситуациям решила расширить "красную" зону карантина в Украине. Со следующей недели в "красной" зоне окажется Волынская область.﻿ Об этом, со ссылкой на министра Кабмина Олега Немчинова, пишет Дмитрий Левицкий, РБК-Украина.

Локдаун в Волынской области, по словам министра, начнет действовать в полночь 8 ноября.

Какие ограничения начнут действовать

В "красной" зоне карантина будет запрещена работа заведений общественного питания, ТРЦ, непродовольственных рынков и магазинов, фитнес-центров, бассейнов и спортзалов, а также проведение массовых мероприятий.

В то же время в областях "красной" зоны запрещается очное обучение в учебных заведениях, кроме детсадов и 1-4 классов.

Однако эти ограничения не действуют при условии, что 100% работников и посетителей заведений или мероприятий вакцинированы от коронавируса.

Какие области уже в "красной" зоне

По состоянию на сегодня красный уровень опасности действует в 15 областях Украины, это:

  1. Херсонская,
  2. Одесская,
  3. Запорожская,
  4. Донецкая,
  5. Днепропетровская,
  6. Сумская,
  7. Николаевская,
  8. Ровенская,
  9. Житомирская,
  10. Ивано-Франковская,
  11. Киевская,
  12. Луганская,
  13. Хмельницкая,
  14. Черниговская,
  15. Львовская.

Новости

analytics