Президент Чехии не может полноценно исполнять свои обязанности

Медицинский консилиум вынес свой вердикт о состоянии здоровья президента Чехии Милоша Земана по просьбе Сената. Вывод специалистов объявил в пятницу член консилиума Томаш Зима, сообщает Укринформ.

"Во время госпитализации состояние здоровья президента улучшилось, однако, все еще не позволяет ему полностью посвятить себя работе президента" , – сказал Зима, являющийся ректором Карлового университета.

Политик, уверены врачи, все еще не в состоянии работать полный рабочий день. Прогноз VIP-пациента Центрального военного госпиталя "не определен и его трудно определить" . Все зависит от развития заболевания. Консилиум констатировал, что пациенту предоставляется лучший уход.

Президента госпитализировали, как сообщили в больничном заведении, учитывая ухудшение здоровья из-за хронической болезни. До вчерашнего дня он находился в отделении интенсивной терапии и не мог проводить встречи с лидерами партий, чтобы определиться с кандидатурой претендента на пост премьер-министра.

Из-за плохого состояния здоровья некоторые политики предлагают запустить статью 66 конституции, позволяющую отстранить главу государства от исполнения им обязанностей. До этого они хотели услышать заключение консилиума.

Сегодня в интервью Земан заверил, что чувствует себя хорошо и настроен доработать свою каденцию до конца. Он напомнил, что до президентских выборов осталось полтора года.