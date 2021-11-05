Президент Чехии не может полноценно исполнять свои обязанности
Медицинский консилиум вынес свой вердикт о состоянии здоровья президента Чехии Милоша Земана по просьбе Сената. Вывод специалистов объявил в пятницу член консилиума Томаш Зима, сообщает Укринформ.
"Во время госпитализации состояние здоровья президента улучшилось, однако, все еще не позволяет ему полностью посвятить себя работе президента", – сказал Зима, являющийся ректором Карлового университета.
Политик, уверены врачи, все еще не в состоянии работать полный рабочий день. Прогноз VIP-пациента Центрального военного госпиталя
"не определен и его трудно определить". Все зависит от развития заболевания. Консилиум констатировал, что пациенту предоставляется лучший уход.
Президента госпитализировали, как сообщили в больничном заведении, учитывая ухудшение здоровья из-за хронической болезни. До вчерашнего дня он находился в отделении интенсивной терапии и не мог проводить встречи с лидерами партий, чтобы определиться с кандидатурой претендента на пост премьер-министра.
Из-за плохого состояния здоровья некоторые политики предлагают запустить статью 66 конституции, позволяющую отстранить главу государства от исполнения им обязанностей. До этого они хотели услышать заключение консилиума.
Сегодня в интервью Земан заверил, что чувствует себя хорошо и настроен доработать свою каденцию до конца. Он напомнил, что до президентских выборов осталось полтора года.
"Я рассчитываю выполнять свои обязанности год и 6 месяцев, после чего уйду счастливо на пенсию", – заявил он.