"Газпром" за месяц сократил транзит газа через Украину на 20%

В октябре 2021 года транзит природного газа украинской ГТС в страны Европы составил 2,634 млрд куб. м. Это на 623 млн куб. м (на 19%) ниже по сравнению с показателями сентября, пишет Александр Белоус, РБК-Украина.

Как отметили в пресс-службе Оператора ГТС Украины (ОГТСУ), среднесуточные объемы транспортировки российского газа через территорию Украины в октябре снизились до 86 млн куб. м. Это ниже минимального объема, согласно действующему транзитному соглашению (110 млн кубометров).

По результатам бронирования мощностей украинской ГТС на платформах RBP и GSA, на октябрь 2021 года "Газпром" не только не бронировал дополнительные транзитных мощностей, но и существенно снизил использование забронированных годовых мощностей. Заявки на транзит российского газа в Венгрию не поступали с 1 октября.

Всего транзит газа через Украину за 10 месяцев 2021 года составил 35,3 млрд куб. м, а среднесуточный объем транспортировки - 15,9 млн куб. м. Всего в Словакию поступило 22,430 млрд куб. м газа, в Венгрию - 6,799 млрд куб. м, в Польшу - 3,227 млрд куб. м, в Молдову - 2,439 млрд куб. м и в Румынию - 0,394 млрд куб. м.

"Мы обеспокоены сокращением транзита российского газа через украинский маршрут: уже с 1 октября объемы прокачки были ниже забронированных мощностей. Хотя с 1 ноября транзит в Молдову увеличился благодаря новому контракту на поставки газа из РФ. Общее использование мощностей украинской ГТС для транзита российского газа продолжает снижаться - в среднем, на начало ноября, 60 млн куб. м в сутки" , - отметил генеральный директор ОГТСУ Сергей Макогон.

Текущее транзитное соглашение между НАК "Нафтогаз Украины" и российским ПАО "Газпром" заключено в конце 2019 года сроком на пять лет. Оно предусматривает бронирование Газпромом мощностей для транзита в объеме 65 млрд куб. м (178 млн куб. м в сутки) в 2020 году и по 40 млрд куб. м (110 млн куб. м в сутки) в 2021-2024 годах.

Напомним, в октябре 2021 года объем транспортировки природного газа из ЕС в Украину составил 154,7 млн куб. м. Зато экспорт вместе с реэкспортом газа из Украины в страны Европы вырос на 81% по сравнению с сентябрем и составил 479,3 млн куб. об.