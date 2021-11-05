ДТП в Харькове: у подозреваемого принудительно возьмут кровь

У 16-летнего Николая Харьковского после смертельного ДТП в Харькове принудительно примут кровь на анализ после того, как он отказался от добровольной сдачи. Такое решение принял суд, сообщает Украинская правда.

"У Николая Харьковского принудительно отберут кровь для проведения экспертиз. Полиция сделала то, что нужно: обратилась в суд с соответствующим ходатайством.

5 ноября ходатайство суд удовлетворил и разрешил следователю принудительное изъятие образцов крови подозреваемого", - рассказал основатель юридической компании "Миллер" Маси Найем, представляющей интересы потерпевшей

Найем объяснил, что образцы крови необходимы для сравнительного анализа в ряде специальных экспертиз. После ДТП прошло более десяти дней.

Также адвокат сообщил, что сторона защиты Харьковского не подала жалобу на содержание подростка под стражей без права на залог.