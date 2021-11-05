Украина и Бразилия будут обмениваться секретной информацией

Президент Украины Владимир Зеленский подписал распоряжение, которым уполномочил главу Службы безопасности Украины Ивана Баканова подписать соглашение об обмене и взаимной охране информации с ограниченным доступом с Федеративной Республикой Бразилия, сообщает Интерфакс-Украина.

Соответствующий документ №571/2021-рп обнародован на сайте главы государства в пятницу.