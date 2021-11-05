Генерал Павловский вышел из СИЗО за деньги Порошенко

Бывший заместитель министра обороны Украины, генерал Игорь Павловский вышел из СИЗО. Об этом в пятницу, 5 ноября, рассказал его адвокат Ростислав Кравец, сообщает Вести.

"Сегодня выкупили генерал-лейтенанта Павловского из плена", - отметил защитник, показав соответствующее фото генерала у входа в Лукьяновское СИЗО.

Адвокат не уточняет, однако в партии экс-президента "Евросолидарность" отмечают, что генерала выпустили под залог в размере 18 млн гривен. При этом большую часть суммы - 16 миллионов - дал нынешний нардеп Петр Порошенко.

Госбюро расследований подозревает Павловского, а также двух экс-начальников департамента Минобороны и главу правления предприятия "Кузня на Рыбальском" Валерия Шандру в сговоре и организации поставки в армию в 2016-2018 годах некачественных военных катеров. Предполагается, что генерал нанес государству ущерб на сумму более 475 млн гривен.

Летом Печерский суд Киева избрал Павловскому меру пресечения в виде ареста на два месяца с альтернативой залога в почти 500 миллионов гривен. Аналогичная мера пресечения и у Валерия Шандры: арест с возможностью выйти под залог в 444 млн гривен.