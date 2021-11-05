Похолодание и дожди: прогноз погоды на выходных 6-7 ноября

На первых выходных ноября погоду﻿ в Украине несколько испортят дожди в нескольких областях в субботу и в одной – в воскресенье. Также небольшое потепление, наблюдавшееся в стране последние несколько дней, начнет понемногу спадать, и уже в воскресенье средняя температура воздуха днем составит 10-12°С.

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Итак, в субботу, 6 ноября, во всех западных, а также в Житомирской областях будет наиболее прохладно – около 8-12°С днем и от 3 на западе до 7°С в Житомире ночью. В остальных центральных, а также в северных областях будет еще несколько теплее – там ожидается 10-14°С днем и от 6 до 10°С ночью. Во всех восточных и в большинстве южных областей обещают около 13-16°С днем и от 5 на востоке до 11°С на юге ночью. А вот в Херсонской области и в Крыму будет теплее всего – 15-19°С днем и 9-11°С ночью.

Дожди 7 ноября прольются во всех северных, а также в Харьковской, Полтавской, Днепропетровской, Кировоградской и Черкасской областях. Средняя скорость ветра по стране составит 11-18 км/час, в Одесской и западных областях местами возможны шквалы до 22-25 км/час. Наиболее сильный ветер ожидается в центре и на западе – 14-25 км/час. И наименее ветрено будет в Крыму – около 4-14 км/час в среднем, местами до 18 км/час максимум.

В воскресенье, 7 ноября, во всех центральных, северных, восточных, а также в большинстве западных и южных областей ожидается температура около 9-12°С днем и от -2°С в Черновицкой области до 7°С на юге ночью. На Закарпатье же будет наиболее прохладно – 7-9°С днем и 2-4°С ночью. А вот теплее всего будет, по-прежнему, в Херсонской области и в Крыму – там обещают около 11-14°С днем и от 4 до 8°С ночью.

Дожди 7 ноября, по прогнозу синоптиков, прольются только на Закарпатье. На остальной территории Украины ожидается сухая и ясная погода с небольшой облачностью. Средняя скорость ветра по стране составит 7-18 км/час. Наиболее ветрено будет на севере – около 14-22 км/час.

Укргидрометцентр предупреждает, что 6-7 ноября в Винницкой, а также в большинстве районов Хмельницкой, Ровенской, Волынской, Тернопольской, Черновицкой, Житомирской и Донецкой областей ожидается чрезвычайный уровень пожарной опасности.

В столице Украины, Киеве﻿, 6-7 ноября ожидается температура от 4 до 11°С в течении дня, ветер 11-22 км/час, дождь в субботу и облачная погода в воскресенье.