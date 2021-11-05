Корниенко назвал чепухой информацию о бесплатном ПЦР-тестировании нардепов

В Раде не будет бесплатных ПЦР-тестов для невакцинированных от коронавируса нардепов.

Об этом, отвечая на вопросы журналистов, касаемо обещаний «слуги народа» Николая Тищенко, заявил первый вице-спикер парламента Александр Корниенко.

По его словам, вопрос о ПЦР-тестах для народных избранников за счет госбюджета действительно обсуждался, но денег на него так и не нашли.