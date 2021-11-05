Корниенко назвал чепухой информацию о бесплатном ПЦР-тестировании нардепов
В Раде не будет бесплатных ПЦР-тестов для невакцинированных от коронавируса нардепов.
Об этом, отвечая на вопросы журналистов, касаемо обещаний «слуги народа» Николая Тищенко, заявил первый вице-спикер парламента Александр Корниенко.
По его словам, вопрос о ПЦР-тестах для народных избранников за счет госбюджета действительно обсуждался, но денег на него так и не нашли.
"Не будет бесплатного тестирования для депутатов. Это все чушь, которую распространяют в медиа специально настроенные люди и путают и депутатов в том числе, хотя мы уже их информировали", - сказал Корниенко.