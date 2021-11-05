Рада ратифицировала протокол об автомобильном сообщении с Беларусью

Верховная Рада приняла закон "О ратификации Протокола между правительством Украины и правительством Республики Беларусь о внесении изменений в Соглашение между правительством Украины и правительством Республики Беларусь о международном автомобильном сообщении от 17 декабря 1992 года" (№0060), сообщает Интерфакс-Украина.

Соответствующий документ поддержал 281 народный депутат.

В Министерстве инфраструктуры отметили, что данный закон либерализует условия выполнения грузовых перевозок между Украиной и Беларусью, освободит нерегулярные пассажирские автоперевозки от разрешительной системы, а также разблокирует работу украинских автоперевозчиков на балтийском и скандинавском направлениях.