Разумков назвал Авакова "сильным министром"

Во время прямого эфира телеканала "НАШ" бывший спикер Верховной Рады народный депутат Дмитрий Разумков рассказал, собирается ли он уходить в новую политическую партию бывшего главы МВД Арсена Авакова, сообщает Сегодня.

Телеведущие предложили Дмитрию Разумкову дать "ответку" Авакову, вспомнившему его в недавнем интервью в программе "Народ против" с Наташей Влащенко.