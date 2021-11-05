Скандал из-за кислорода в николаевской больнице: главврача обвинили во лжи

В Николаеве родственники пациентки с коронавирусом ворвались в больницу и самостоятельно "госпитализировали" туда больную, так как в этом областном центре лечения инфекционных болезней был кислород - а в предыдущий клинике якобы нет. Однако в медучреждении, откуда увезли пациентку, утверждают обратное, пишет Владимир Костырин, РБК-Украина.

Ситуацию разъяснило руководство КНП "Новобугской многопрофильной больницы" на сайте клиники.

Временно исполняющий обязанности директора медучреждения Владимир Лущенко подчеркивает, что на самом деле больница всем необходимым лекарством и кислородом обеспечена в полном объеме, и вообще кислород поставляется ежедневно, перебоев с доставкой баллонов не было.

Комментируя инцидент, о котором в сети рассказала главврач николаевского центра лечения инфекционных болезней Светлана Федорова, он предоставил информацию по поводу этой больной и самом случае.

Так, пациентка Л. - жительница поселка Казанка - поступила в терапевтическое отделение их больницы 3 ноября в половину двенадцатого ночи с ководной двусторонней пневмонией в крайне тяжелом состоянии с сатурацией 35% и температурой 39 градусов. Женщину госпитализировали в терапевтическое отделение, где состояние было стабилизировано (сатурация 88%, температура 37,5 градусов), хотя и оставалось тяжелым.

Отмечается, что пациентка получала курс терапии "согласно протоколу Минздрава в полном объеме, в том числе и кислород (в больнице 104 кислородных баллонов и 20 резервных, 76 кислородных концетраторов 2019-2021 годов выпуска)".

Лущенко рассказал, что утром лично два часа беседовал с детьми больной и рассказал им о ее состоянии, прогнозе лечения и транспортировки. По их настоятельной просьбе позвонил Федоровой, которая ему и зятю больной в госпитализации в областную больницу пациентки Л. отказала "из-за отсутствия мест".

Вечером 4 ноября дети больной самовольно зашли в клинику и забрали маму, и не обращали внимания на протесты дежурного медперсонала.

"Заявления сына и дочери больной о нежелании лечения их матери в нашей больнице и ответственности за нее вне нашего учреждения получены и вклеены в историю болезни" , - рассказывает руководитель больницы.

По его мнению, инцидент можно было предупредить, если бы утром не было отказа в госпитализации больной в инфекционную больницу.

"С. Федорова, не знаю почему, при каждом случае негативно отзывается о нашем учреждении и медперсонале, хотя я не помню когда последний раз направляли к ним больных из-за постоянного отсутствия у них мест" , - говорится в публикации.

В Новобугской больнице также пригласили руководителя областной инфекционной больницы к ним в заведение, чтобы посмотреть, как на самом деле тут обстоят дела.