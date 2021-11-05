Рада купила 17 авто премиум класса у бизнесмена из России

Договор на покупку новых машин марки Toyota подписали с ТОВ «АВТОАРТ ЛТД». 17 авто обойдутся бюджету страны в 17,7 миллионов гривен. Их автобаза управления делами аппарата Верховной Рады Украины должна получить до конца этого года, сообщает Информатор.

Поставит авто для Верховной Рады харьковский дилер Toyota ТОВ «АВТОАРТ ЛТД». Фирма в собственности у брата и сестры — Лалаяна Александра Хореновича и Горбовой Анны Хореновны. Семья владеет еще несколькими компаниями по продаже авто — в частности ТОВ «АРТСІТІ, ТОВ «АРТСІТІ ЛТД», ТОВ «АВТОАРТ», ТОВ «АРТМОТОР», ТОВ «АРТКАР»,ТОВ «ІНТЕРТРАНССЕРВІС». Фирма из этой группы ТОВ «АРТМОТОР» в этом году уже продавала авто Верховной Раде.

Помимо компаний в Украине, брат и сестра ведут предпринимательскую деятельность и РФ. Сам Александр Лалаян проживает и имеет бизнес в России. Анна Горбова указывает харьковскую регистрацию, однако так же владеет российской фирмой. Еще 2 компании на территории РФ, которые были в собственности Анны Горбовой ликвидированы. Среди учредителей помимо Анны там значатся минимум 2 ее родственника — Лалаян Джанибек Хоренович и Горбов Алексей Константинович.

Всего автопарк верховной рады пополнят 17 новых машин Toyota. Это:

2 автомобиля Toyota Proace Verso

2 автомобиля Toyota Land Cruiser Prado 2021

2 автомобиля Toyota Camry Premium

11 автомобиля Toyota Camry

Все машины 2021 года выпуска. Там предусмотрены кожаные сидения и руль, климат-контроль, тонированные стекла, помощь при парковке, аптечки и комплекты зимней резины. В некоторых авто установят проекционные цветные дисплеи на лобовом стекле и индивидуальные VIP-сиденья с подлокотниками с возможностью установки против движения.