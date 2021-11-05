Зеленский назначил нового члена ТКГ

Президент Украины Владимир Зеленский своим указом возложил исполнение обязанностей первого заместителя главы делегации Украины для участия в Трехсторонней контактной группе (ТКГ) на представителя Украины в рабочей группе по политическим вопросам Андрея Костина, сообщает Интерфакс-Украина.

Соответствующий указ №568/2021 от 5 ноября опубликован на сайте главы государства.

"Временно возложить исполнение обязанностей первого заместителя главы делегации Украины для участия в Трехсторонней контактной группе на Костина Андрея Евгеньевича - члена делегации, представителя Украины в рабочей группе по политическим вопросам", - говорится в тексте указа.

Также президент вывел из состава делегации Украины для участия в Трехсторонней контактной группе Алексея Резникова, освободив его от исполнения обязанностей первого заместителя главы делегации.

Костин - глава комитета Верховной Рады по вопросам правовой политики. Резников назначен на должность министра обороны.

Указ вступает в силу дня опубликования.