Саакашвили ест: Минюст Грузии обнародовал меню политика

Власти Грузии в очередной раз подвергли сомнению голодовку бывшего президента Грузии Михеил Саакашвили, который, по версии оппозиционеров, не принимает пищу уже 43 день, сообщает Сегодня.

Министр юстиции Грузии Рати Брегадзе заявил, что Саакашвили ест каши и пьет натуральные соки.

"Он сразу же после поступления в тюрьму получил банковскую карту. Это произошло быстро, за два дня. Он сначала купил определенные продукты, потом отказался от них. Потом прошел определенный период, и он по своему желанию купил определенные каши и натуральные соки" , — сказал Брегадзе.

При этом, по словам министра, политик продолжает получать медикаменты, которые выписали врачи для поддержания его здоровья. Глава Минюста Грузии добавил, что в настоящее время экс-президент употребляет пищу.