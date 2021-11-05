Зеленский попросил Совет Европы помочь с освобождением пленных

Президент Украины Владимир Зеленский встретился с генсеком Совета Европы Марией Пейчинович-Бурич, чтобы обсудить права человека на оккупированных территориях, а также освобождение украинских пленных из России, сообщает Деловая столица.

Зеленский в ходе встречи призвал Совет Европы усилить свою роль в защите прав человека на оккупированных территориях Донбасса и Крыма.

"Уверен, что деятельность вашей организации в этом исключительно важном для нас направлении будет только усиливаться" , — сказал он.

Глава государства также отметил, что Совет Европы должен был бы способствовать привлечению всех своих механизмов для освобождения украинцев, которые незаконно удерживаются Российской Федерацией.