На новогодние каникулы украинские горнолыжные курорты будут работать только для вакцинированных от коронавируса туристов, сообщает Интерфакс-Украина.

"На Новый год горнолыжные курорты будут работать только для вакцинированных от ковид туристов. Канатные дроги и подъемники тоже будут работать только для вакцинированных", - сказал министр здравоохранения Виктор Ляшко.

Ляшко сообщил, что Минздрав разрабатывает систему, которая предусматривает, что на зимние каникулы туристам не нужно будет все время показывать сертификаты о вакцинации, возможно, будет разработана модель, при которой туристам при поселении в отель будут выдавать браслет, в который в цифровом виде будет "зашита" информация о вакцинации.