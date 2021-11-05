Минздрав откроет больницу "Феофанию" для всех украинцев

Министерство здравоохранения сделает больницу "Феофанию" доступной для всех украинцев. Таким образом выполнит указ президента за 2020 год.﻿ Об этом рассказал министр здравоохранения Украины Виктор Ляшко, пишет Сергей Пышкин, РБК-Украина.

По словам министра, уже с января следующего года, в "Феофанию" будут госпитализировать "простых людей".