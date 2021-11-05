Минздрав откроет больницу "Феофанию" для всех украинцев
Министерство здравоохранения сделает больницу "Феофанию" доступной для всех украинцев. Таким образом выполнит указ президента за 2020 год. Об этом рассказал министр здравоохранения Украины Виктор Ляшко, пишет Сергей Пышкин, РБК-Украина.
По словам министра, уже с января следующего года, в "Феофанию" будут госпитализировать "простых людей".
"Этим мы выполним указ президента от 2020 года. С января следующего года "Феофания" зайдет на приоритетные пакеты программы медицинских гарантий. Туда также будут госпитализировать простых людей - скорая помощь, пациентов с инфарктами, инсультами и тому подобное", - отметил Ляшко.