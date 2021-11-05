Отстранение от работы из-за отказа вакцинироваться: есть лазейка

В четверг, 4 ноября, Минэкономики выдало важное разъяснение о том, кого, каким образом и можно ли вообще увольнять, если сотрудник не вакцинирован, сообщает UBR.

Во-первых, в министерстве указали, что отстранять от работы тех, кто не указал, что никогда не будет принимать вакцину, нельзя.

Как говорит адвокат и старший партнер АК "Кравец и партнеры" Ростислав Кравец, в разъяснении имеется лазейка, благодаря которой можно себя обезопасить от увольнения.

"Поэтому сегодня обязательно всем, кто не хочет быть отстраненным от работы без зарплаты, нужно подать работодателю заявление о планах сделать вакцинацию. Когда – не важно. Но документ уже является основанием для отказа в отстранении" , – говорит он.

Кроме того, согласно разъяснениям в правительстве, те, у кого есть одна прививка, тоже могут не принимать вакцину.

Напомним, что в министерстве параллельно указали, что именно работодатель должен проинформировать сотрудников об обязательной вакцинации, местах, где можно получить прививки, а также об ответственности в случае отказа или уклонения от иммунизации.

Кроме того, работодатель должен всячески способствовать проведению вакцинации. Если же работники отказываются получать прививки, руководство организации обязано задокументировать этот факт в соответствующем акте.

При наличии противопоказаний сотрудник должен предоставить заключение врача. В дальнейшем на основании акта формируется приказ об отстранении от работы без сохранения зарплаты. При этом наличие одной прививки не считается уклонением от вакцинации.