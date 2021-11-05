Ляшко предлагает ввести для украинцев "ковидную амнистию"

Министерство здравоохранения Украины рассматривает возможность введения так называемой "ковидной амнистии" — покупателю поддельного сертификата дадут возможность пройти вакцинацию от коронавируса, сообщает Деловая столица.

Об этом на встрече с журналистами рассказал министр здравоохранения Виктор Ляшко.

Как объяснил глава Минздрава, если человек купил фальшивый сертификат, и при этом его внесли в систему здравоохранения как вакцинированного, то сейчас он теряет возможность получить настоящую прививку от COVID-19.