Ляшко предлагает ввести "ковидную амнистию"
Министерство здравоохранения Украины рассматривает возможность введения так называемой "ковидной амнистии" — покупателю поддельного сертификата дадут возможность пройти вакцинацию от коронавируса, сообщает Деловая столица.
Об этом на встрече с журналистами рассказал министр здравоохранения Виктор Ляшко.
Как объяснил глава Минздрава, если человек купил фальшивый сертификат, и при этом его внесли в систему здравоохранения как вакцинированного, то сейчас он теряет возможность получить настоящую прививку от COVID-19.
"Нам нужно это убрать — мы работаем над этой моделью, как это сделать", — добавил Ляшко.