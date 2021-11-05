У президента Чехии диагностировали цирроз печени

Президент Чехии Милош Земан страдает хроническим заболеванием, у него диагностирован цирроз печени и в желудок введен питательный зонд для кормления, сообщает Делфи.

"Это заболевание отличается тем, что может многие годы развиваться без признаков или с минимальными признаками", — рассказал член медконсилиума по наблюдению за здоровьем президента хирург Павел Пафко..

По словам врача, сроки нахождения зонда в организме Земана зависят от того, насколько президент будет следовать режиму питания, который предписали ему врачи. Пафко добавил, что говорить о сроках выписки чешского президента из Центрального военного госпиталя (ЦВГ) в Праге, где он проходит лечение, пока рано, так как это может занять до четырех недель.

Земан попал в больницу 10 октября. Причиной госпитализации главы государства были осложнения, сопровождающиеся его хроническим заболеванием. Он госпитализирован после того, как были проведены парламентские выборы.