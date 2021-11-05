Добкин через суд требует отменить постановление об избрании Терехова

Добкин через суд требует отменить постановление об избрании Терехова

Кандидат на пост городского головы Харькова Михаил Добкин, ранее уже занимавший этот пост, и его адвокаты подали в Харьковский окружной административный суд 4 новых иска, сообщает Интерфакс-Украина.

"Эти иски принципиально отличаются от поданных несколько дней назад тем, что в первых речь шла только о нарушениях при транспортировке из участка в район, а в новых исках, речь идёт об украденных в пользу Терехова голосах отданных харьковчанами за кандидатов, набравших менее 10%", - написал представитель Добкина, адвокат Анатолий Родзинский на своей странице в Facebook.

Он уточнил, что иски поданы в связи с расхождениями, обнаруженными в ходе сверки итоговых протоколов городской и районных территориальных избирательных комиссий с имеющимися у команды Добкина протоколами (с мокрыми печатями) подсчета голосов на участках. По словам Родзинского, такие расхождения были обнаружены по 4 районам. По каждому из них заявители требуют отменить протокол районной ТИК, а также отменить протокол городской ТИК и ее постановление об избрании Терехова городским головой Харькова. Кроме того, заявители требуют пересчитать голоса на тех участках района, где были обнаружены расхождения.

Ранее юристы Добкина подали в Харьковский окружной административный суд иски с требованием провести пересчет голосов на 132 участках.

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