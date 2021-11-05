Добкин через суд требует отменить постановление об избрании Терехова

Кандидат на пост городского головы Харькова Михаил Добкин, ранее уже занимавший этот пост, и его адвокаты подали в Харьковский окружной административный суд 4 новых иска, сообщает Интерфакс-Украина.

"Эти иски принципиально отличаются от поданных несколько дней назад тем, что в первых речь шла только о нарушениях при транспортировке из участка в район, а в новых исках, речь идёт об украденных в пользу Терехова голосах отданных харьковчанами за кандидатов, набравших менее 10%", - написал представитель Добкина, адвокат Анатолий Родзинский на своей странице в Facebook.

Он уточнил, что иски поданы в связи с расхождениями, обнаруженными в ходе сверки итоговых протоколов городской и районных территориальных избирательных комиссий с имеющимися у команды Добкина протоколами (с мокрыми печатями) подсчета голосов на участках. По словам Родзинского, такие расхождения были обнаружены по 4 районам. По каждому из них заявители требуют отменить протокол районной ТИК, а также отменить протокол городской ТИК и ее постановление об избрании Терехова городским головой Харькова. Кроме того, заявители требуют пересчитать голоса на тех участках района, где были обнаружены расхождения.

Ранее юристы Добкина подали в Харьковский окружной административный суд иски с требованием провести пересчет голосов на 132 участках.