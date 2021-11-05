Резников заявил, что Украина не должна идеализировать "Минск"

В противовес Минским соглашениям, Украина должна искать новые форматы и альянсы. В настоящее время ведутся необходимые консультации с США, Францией и Германией, сообщает Деловая столица.

Об этом заявил министр обороны Алексей Резников заявил в эфире программы "Свобода слова Савика Шустера".

"Давайте не идеализировать Минские соглашения. Они есть, они нам достались в наследство, они подписывались в тех условиях, в которых подписывались, но мы должны сегодня искать новые форматы, новые альянсы. И сегодня Соединенные Штаты дали сигнал, что они не прочь принимать участие, в том числе в качестве посредника. И представители Германии, и Франции тоже не против, и ведутся консультации. Я точно вам скажу, что все необходимые консультации с момента выхода публикаций в Politiko, The Washington Post, на всех необходимых уровнях проходят" , — сообщил Резников.

Он также отметил, что наличие угроз со стороны РФ на границе не новость еще с 2014 года, но последние публикации мировой прессы привлекли внимание к войне в Украине. Кроме того, министр обороны напомнил, что после заключения нового союза между РФ и Беларусью угрозы на границе Украины только возросли.

В то же время Резников заверил, что Вооруженные силы Украины готовы к отпору и готовы выполнять поставленные задачи.