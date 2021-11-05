Аваков: "Россия захватывает Беларусь"

Бывший министр внутренних дел Арсен Аваков рассказал, что на самом деле войск России на наших границах куда больше, чем официально считается, сообщает Сегодня.

Об этом он заявил в прямом эфире ток-шоу "Свобода слова Савика Шустера"

"То, что говорили по американским публикациям. Угроза Российской Федерации никуда не ушла. Не зависимо от того, когда мы говорим о гарнизоне в Ельне, который здесь с 2016 года передислоцировался. Угроза России никуда не ушла. Россия у наших границ. Более того, границы эти увеличились. У нас уже почти 4 тысячи км границ, которые контролирует Российская Федерация" , – отметил Арсен Борисович.

Политик напомнил, что сейчас происходит мягкий захват Кремлем нашего соседа и это тоже представляет опасность.