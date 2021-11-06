Какое авто можно купить в Украине вместо Renault Duster

Нет смысла спорить с популярностью Renault Duster. Этот бюджетный кроссовер благодаря стартовой цене 360 000 грн. "крутится" среди лидеров рынка. Но можно ли найти альтернативу, сообщает Обозреватель.

Понимая, что идентичных ценовых предложений от других автопроизводителей в этом сегменте просто нет, сайт все же постарался найти модели, которые могут соперничать с Renault Duster. Почти во всех случаях заплатить придется больше, однако и автомобили окажутся богаче.

Sandero Stepway предлагает почти то же самое, что и Duster. Источник: renault.com.ua

Говоря о цене, сразу стоит начать с исключения. Один из немногих автомобилей дешевле Duster, – это Sandero Stepway (от 342 000 грн.). Кто-то возразит, что это лишь хэтчбек, маскирующийся под кроссовер. Однако в базовом исполнении Renault Duster оснащен переднеприводной трансмиссией и в таком случае по проходимости сравним с Sandero Stepway. А по пространству в салоне машины и вовсе практически идентичны.

Chery Tiggo 2 – очень доступный кроссовер. Источник: chery.ua

При необходимости подобрать еще более доступный вариант, стоит упомянуть Chery Tiggo 2. За эту модель в Украине просят от 286 000 грн.

Suzuki Ignis – экономичный гибридный автомобиль. Источник: suzuki.ua

Если зашли в сегмент городских кроссоверов, здесь и останемся. Хотя бы ради еще одной модели – Suzuki Ignis. За 437 000 грн. он предлагает такой же передний привод, что и базовый Duster. Но изюминка в том, что Ignis – самый дешевый гибридный автомобиль в Украине. Производитель обещает комбинированный расход топлива на уровне 3,9 л/100 км!

Suzuki Vitara дороже Duster, но популярности это не мешает. Источник: suzuki.ua

Если нужен автомобиль, который больше похож на внедорожник, стоит присмотреться к Suzuki Vitara. За 477 000 грн. он заметно дороже, чем Renault Duster, но лучше оснащен и выглядит симпатичнее.

Kia Stonic простоват и стоит дороже Duster. Источник: kia.com

Почти за такую же цену в базовом исполнении (от 485 000 грн.) предлагается Kia Stonic. Простой, но стильный городской кроссовер. В целом цена вроде привлекательная, но на дорогах машина встречается редко. Видимо, украинцы предпочитают немного добавить и за 512 000 грн. купить Kia Sportage. Пускай это уже модель следующего класса.

Покупатели выбирают Hyundai Venue за дизайн, но не за цену. Источник: hyundai.com.ua

У Hyundai за цену Sportage можно приобрести сравнимый по размерам с Renault Duster компактный кроссовер – Venue. Покупают не так часто, но всех владельцев в первую очередь привлекает необычный дизайн. За все нужно платить!

Nissan Juke – потенциальный бестселлер, хотя и просят за него не так мало. Источник: nissan.ua

За те же 512 000 грн. в Украине предлагается новейший Nissan Juke. Пока об уровне продаж судить рано – модель совсем недавно на рынке, однако знаменитое имя может помочь кроссоверу добиться коммерческих успехов. И если вам кажется, что мы уже оторвались слишком далеко от базовой цены Renault Duster (360 000 грн.), готовьтесь к последнему предложению в нашей подборке.

Suzuki Jimny дорог в сравнении с Renault Duster, но дешев на фоне всех внедорожников. Источник: suzuki.ua

За Suzuki Jimny просят 613 000 грн. Почти как за два Renault Duster. Разве это честно? Важно отметить, что цена указана за полноприводный внедорожник. Duster нередко выбирают также с четырьмя ведущими колесами. В этом случае необходимо заплатить минимум 510 000 грн. Разница уже не так велика?