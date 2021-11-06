Директор ЦРУ посетил РФ из-за концентрации войск у границ Украины – CNN

Президент США Джо Байден отправил на этой неделе в Россию директора ЦРУ Билла Бернса, чтобы предупредить Кремль о том, что Соединенные Штаты внимательно следят за наращиванием войск у границ с Украиной, и попытаться понять, что движет действиями Москвы, сообщает УНИАН.

Как пишет CNN, Бернс провел в России переговоры с высокопоставленными представителями кремлевской службы безопасности, которые принимали непосредственное участие в военных действиях.

Визит директора ЦРУ напрямую связан с повышением обеспокоенности Соединенных Штатов со все большей концентрацией российских войск у границ с Украиной.

По словам собеседников CNN, после двух встреч в России Бернс переговорил с президентом Украины Владимиром Зеленским, пытаясь снять напряженность.

В четверг в Киев также был отправлен достопочтенный чиновник Госдепа для поддержки этих усилий.